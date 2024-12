Lanazione.it - Sicurezza Cava Fornace: "Intervento in corso"

La messa indell’argine crollato lo smaggio all’interno diprocede spedita. Parola dei gestori in replica ai recenti attacchi degli ambientalisti. "Premesso che l’attività legata alla ricezione e coltivazione dei rifiuti è sospesa – scrive Programma ambiente Apuane – stiamo adempiendo in maniera puntuale alla diffida emessa a giugno dalla Regione in seguito al cedimento di una piccola parte del paramento esterno della discarica. Secondo quanto previsto dall’atto regionale, le attività che potevano essere realizzate immediatamente dopo l’evento sono iniziate nei primi giorni successivi all’incidente, mentre sono in fase di completamento quelle che necessitavano di tempi più lunghi. Sullo stato di avanzamento dei lavori e delle varie attività vengono informati con regolarità la Regione e gli enti preposti al controllo, ai quali sono inviati report di aggiornamento sulle matrici ambientali e sulla gestione tecnica del sito".