Schlein | Dicono che non ci sono i soldi per la sanità pubblica poi li sprecano in Albania

PESCARA – “Ancora oggi abbiamo visto sui giornali le notizie che riportano lo spreco dida parte del governo Meloni in. È assurdo che ci dicano che non ciper lae per assumere medici e infermieri, ma hanno 800 milioni per costruire dei centri dove deportare delle persone innocenti e poi doverle pure portare indietro ai sensi della legge europea e delle leggi italiane. Noi continueremo a denunciare questo fallimento ormai chiaro e a dire che quello spreco assurdo di denaro è fatto sulla pelle dei cittadini e delle cittadine a cui, in questo momento, si taglia sia lache la scuola”.E’ quanto ha dichiarato ieri la segretaria del Partito Democratico, Elly(foto), a margine di un evento politico a Pescara.L'articolo: “che non ciper la, poi liin” L'Opinionista.