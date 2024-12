Pro Vercelli-Feralpisalò oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Le informazioni in merito alla, l’, latv e lodi Pro, match dello stadio Silvio Piola valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di. Nelle ultime tre partite la compagine piemontese ha accumulato appena un punto, frutto di un pareggio e due sconfitte, per questo motivo deve provare a cambiare marcia ritrovando il successo tra le mura amiche.Pro, come seguire il matchLa formazione lombarda, invece, sta vivendo un buon momento di forma, fatta eccezione per la sconfitta contro il Trento: si punta al massimo bottino per consolidare il terzo posto in classifica ed avvicinarsi al secondo occupato dal Vicenza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 8 dicembre alle ore 15:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport 253.