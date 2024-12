Lanazione.it - Padre Pagano e la città frenetica. “Firenze svenduta non è più felice. Spegniamo i cellulari per ritrovarci”

, 8 dicembre 2024 – “Lei mi chiede di cosa ha bisogno?”. SospiraGiuseppe, vedetta morale della basilica di Santo Spirito – il rione più contraddittorio di unache delle contraddizioni sta facendo la sua cifra stilistica – poi soffia via una ricetta antica: “dovrebbe fermarsi un attimo, incontrare qualcosa di diverso”. E dove può trovarlo? “Nelle piccole cose, superando per un attimo gli interessi personali. Perché qui sta passando il messaggio che uno entra ine può fare quello che gli pare. Ma paradossalmente questo è il contrario della libertà”.è diventata egoista? “Sta venendo meno il senso dell’altro. Ormai i più forti vincono sempre e questo lo vedo anche dal mio piccolo osservatorio, qui in Santo Spirito”. In un anno 15 milioni di turisti.