Non si può solo con un pezzo di carta | Zelensky disperato

Il giorno dopo il colloquio con Donald Trump a Parigi a margine della riapertura di Notre Dame, Volodymyrparla di un “buon incontro” con il presidente eletto degli Stati Uniti . Ho detto che abbiamo bisogno di una pace giusta e forte che i russi non distruggeranno in pochi anni, come hanno già fatto”, spiega il capo dello stato di Kiev che avverte: "L'Ucraina ha avuto 43 mila soldati morti sul campo di battaglia, non dimentichiamo i bambini deportati dalla Russia, che sono centinaia di migliaia". "Ecco cos'è questa guerra conclude- non si può porre fine ad essa con undie qualche firma. Dobbiamo garantire la sicurezza della pace e non chiudere gli occhi sull'occupazione".