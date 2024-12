Liberoquotidiano.it - Mara Venier sotto processo: "le stesse minc***te", Albano Carrisi "in imbarazzo"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Pomeriggio dell'8 dicembre: i telespettatori, perfidi, aprono il. Tutta colpa degli ospiti di Domenica In, giudicati dagli utenti su X un tuffo nel passato. "Tutto già visto" è una delle critiche ricorrenti sull'ex Twitter, eal fuoco di fila ci finisce anche Silvia Toffanin, su Canale 5. "Se Domenica In proponee i Ricchi e Poveri, Verissimo risponde con le novità Zanicchi e Orietta Berti. Sempre a dire lee lebattute. Siamo un paese morto. L'intrattenimento è praticamente immutato da 40 anni". Addirittura. In generale, comunque,attacco è soprattuto Zia: "Per intervista prima di Natale si potrebbe invitare anche Ivana Spagna, così si può esibire con Gente come noi e col suo nuovo singolo cover T'amo T'amo T'amo attualmente in radio e classifica", suggerisce un appassionato collaborativo.