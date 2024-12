Ilrestodelcarlino.it - Maltempo, arriva la neve. Allerta gialla per i fiumi

Possibilità di nevicate, nella giornata odierna, sui rilievi e le colline Bolognesi che vanno dai 300 ai 600 metri. Queste sono le previsioni di Arpae Emilia-Romagna che indica come temperatura massima, in pianura quattro gradi e uno in collina. Mentre per domani le nevicate si spostano, secondo quando previsto, sui 900 metri mentre in pianura e in collina pioverà. Le temperature previste sono di sette gradi nella zone di pianura e tre in collina. La Protezione civile emiliano-romagnola e Arpae hanno diramato un’meteo che è iniziata a mezzanotte di ieri e andrà avanti fino a tutta la giornata di oggi per il territorio regionale. Una ’ciclogenesi’ (una zona di bassa pressione, ndr) in formazione sul Golfo di Genova porterà una fase di intensosu tutta la regione, fanno sapere i previsori.