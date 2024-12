Ilnapolista.it - Luis Enrique e Campos, da inseparabili a “separateli”. Tensioni e discussioni continue al Psg (L’Equipe)

Leggi su Ilnapolista.it

Parallelamente alletra il tecnico del Psge i suoi calciatori, ci sarebbe preoccupazione anche per il rapporto tra l’allenatore e il ds.I risultati faticano ad arrivare per il club parigino, che è a un passo fuori dalla Champions League e in campionato non riesce più a vincere con facilità; nell’ultima giornata di Ligue 1 hanno pareggiato 0-0 con l’Auxerre.Psg, trae il dsrapporti tesiscrive:Il tecnico enon sono più in sintonia con la gestione della squadra. Ultimamente, si sono moltiplicate le, a volte anche piuttosto animate.è stato per tutta la settimana al centro d’allenamento, una cosa rara, e i giocatori hanno capito che qualcosa stava succedendo e hanno notato che c’era distanza tra loro.