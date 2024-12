Lettera43.it - L’allarme obesità in Cina, il declino degli izakaya e i problemi di Harry Potter in Giappone: le news dell’Asia

I cinesi stanno ingrassando in maniera preoccupante. Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 37 per cento della popolazione è obesa o in sovrappeso. L’agenzia di stampa Xinhua ha scritto che questa situazione riguarda più della metàadulti, e che da qui al 2030 il problema toccherà il 65,3 per cento dei senior. Già da qualche anno il contesto socio-economico del Dragone ha mostrato almeno due importanti segnali di cambiamento. Il primo: i consumatori, scottati dal rallentamento dell’economia, hanno iniziato ad adottare diete più economiche e poco sane. Non è un caso che, secondo Daxue Consulting, il mercato cinese del fast food passerà da 892 miliardi di yuan (poco meno di 123 miliardi di dollari) del 2017 a 1,8 trilioni di yuan (253,85 miliardi di dollari) nel 2025. Il secondo: il crescente stress lavorativo unito a occupazioni sempre più sedentarie e meno impegnative dal punto di vista fisico.