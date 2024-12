Ilfattoquotidiano.it - Jane Alexander piange a Verissimo: “Mia sorella è morta di cancro, entrò in una setta. La convinsero che gli alieni l’avrebbero guarita. Sono stata orribile”

ospite a ““, dove ha raccontato due episodi molto dolorosi della sua vita. La morte del padre e dellaper tumore a soli 42 anni nel 2007.In particolare l’attrice ha raccontato di come i rapporti con lasi siano bruscamente interrotti anche perché rimasta vittima di unache le aveva imposto di prendere le distanze dalla famiglia e le aveva assicurato che gli: “Quella èl’ultima volta che ho visto miaviva. Morì il giorno dopo, il 29 marzo 2007, tre anni dopo il mio papà, aveva 42 anni e io non me lo perdonerò mai“.“Ho cercato di indagare, ma mi è stato detto che le settemolto pericolose. – ha detto – Avrei voluto infiltrarmi e denunciarli tutti. Non si è curata perché lale ha detto che glisalvata e lei ci ha creduto.