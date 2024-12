Inter-news.it - Esposito, botta e risposta: anche Pio trova la via del gol!

Non solo Sebastiano, con la doppietta in Verona-Empoli: Francesco Pio trova la via del gol nella gara in corso ora in Serie B tra Spezia e Cittadella. OTTAVA MERAVIGLIA – Giornata da botta e risposta tra i fratelli Esposito in questa domenica. Se Sebastiano è l'autentico mattatore di Verona-Empoli (0-2 al momento) con una doppietta in tre minuti, Francesco Pio non è da meno. Suo, infatti, il gol che ha permesso allo Spezia di passare in vantaggio nella sfida di Serie B contro il Cittadella in corso proprio in questi minuti. Nel mentre si sfrega le mani l'Inter, che continua a osservare la crescita dei suoi attaccanti. Specialmente il secondo, arrivato a otto gol nel campionato della serie cadetta.