Quotidiano.net - Bialetti, la moka messa in crisi dalle capsule dovrà vendere per sopravvivere

Roma, 8 dicembre 2024 – C'è una spada di Damocle che pende su uno dei marchi storici del made in Italy nel mondo.industrie, l'azienda produttrice della leggendariaEspress,trovare un nuovo compratore entro il 30 aprile 2025. La vendita, infatti, si è resa necessaria per finanziare il rimborso dei prestiti ottenuti tra il 2019 e il 2021 che furono fondamentali per salvare l'azienda dal default. Con un indebitamento finanziario netto di 92,3 milioni di euro al 31 ottobre 2024, l’azienda è alle prese ormai da anni con una complessa ristrutturazione economica in grado di non compromettere l’operatività aziendale e commerciale. I debiti ci sono ma l'azienda non si ferma, questo è emerso dal report diffuso il 28 novembre scorso. Dalla torrefazione di Coccaglio ai punti vendita sparsi in tutto il mondo, il gruppo ha sempre cercato di bilanciare il peso dei debiti con un’operatività che non si è mai fermata.