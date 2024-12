Isaechia.it - Verissimo, Giulia Salemi presto mamma: “Cercherò di dare al mio piccolo tutto quello che da piccola mi è mancato”

Ospite dell’odierna puntata disi è di nuovo raccontata in vista della sua imminente maternità.L’influencer e conduttrice sta attraversando l’ottavo mese di gravidanza. Insieme al suo Pierpaolo Pretelli, sta per costruire la famiglia che ha sempre sognato.Proprio a proposito di questo,ha avuto modo di raccontare il proprio rapporto con i suoi genitori, non sempre idilliaco e spesso conflittuale. A circa quindici anni ha dovuto superare il trauma della loro separazione e una lontananza dal papà che è sempre stata per lei un enorme peso sul cuore.Ecco in che modo ha spiegato il doloroso momento:Ho sempre vissuto le relazioni in maniera un po’ particolare, andavo alla ricerca di un partner che si prendesse cura di me, perché ho dovuto rinunciare alla figura di mio padre a 15 anni, quando si è ancora piccoli.