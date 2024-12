Liberoquotidiano.it - Uccide l'ex compagno dopo una lite: profonda coltellata all'addome, tragedia a Nettuno

Unafinita inquella tra il 44enne Gianluca Monaco e la sua ex compagna di 34 anni a: lei lo avrebbe colpito con unaal torace e per lui non c'è stato nulla da fare. La donna, poi, è andata dai carabinieri a costituirsi: in caserma si sarebbe presentata con i vestiti ancora sporchi di sangue. A quel punto le forze dell'ordine l'hanno arrestata e portata al carcere di Rebibbia. Da tempo i due avevano continui litigi e discussioni su questioni economiche legate anche alla custodia della figlia di 7 anni. La vittima, bagnino di professione, gestiva con la ex compagna un bar ristorante sul mare a. Entrambi, inoltre, avrebbero avuto problemi di tossicodipendenza. Monaco è stato trovato nella serata di ieri, venerdì 6 dicembre, in via Bachelet, nel cuore del quartiere popolare di Santa Barbara, con unaferita all', inferta con un coltello da cucina.