Rapinato e aggredito con un coltello sul treno | orrore in Italia

Secondo quanto riferito dal capotreno, un gruppo composto da tre o quattro giovani, presumibilmente di origine nordafricana, ha assalito il passeggero con una lama. Il fendente, che ha sfiorato la gola della vittima, si è esteso dalla spalla sinistra fino alla destra, causando ferite superficiali ma tali da richiedere immediato intervento sanitario. Dopo averlo colpito, i malviventi hanno strappato dal collo del turista una collana d’oro, per poi scendere rapidamente alla fermata di San Giuliano Milanese, facendo perdere le loro tracce tra i binari e le vie limitrofe. Il viaggio in treno verso Milano Bovisa, partito da Melegnano, si è trasformato in un incubo per un giovane turista americano, vittima di una violenta rapina con arma da taglio avvenuta sotto gli occhi dei passeggeri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Rapinato e aggredito con un coltello sul treno: orrore in Italia

In questa notizia si parla di: rapinato - aggredito - coltello - treno

