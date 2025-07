iPhone 17 Pro | nuove immagini mostrano il possibile design con fotocamera ridisegnata e logo riposizionato

Il lancio della nuova gamma iPhone 17 Pro si avvicina, e stanno circolando sempre più modelli fittizi che anticipano il design dei futuri dispositivi Apple. Le ultime immagini trapelate offrono forse lo sguardo più chiaro finora sul restyling dell’iPhone 17 Pro in una elegante finitura nera, con una barra della fotocamera ridisegnata e il logo Apple spostato più in basso sul retro. Design: fotocamera più evidente e logo centrato. Le nuove foto mostrano un modello fittizio del dispositivo in colorazione grigio siderale, che mette in evidenza il nuovo layout posteriore. La fotocamera è inserita in una barra orizzontale più marcata rispetto alla sporgenza degli anni precedenti, contribuendo a un aspetto più tecnico e definito. 🔗 Leggi su Lorenzoperucci.com © Lorenzoperucci.com - iPhone 17 Pro: nuove immagini mostrano il possibile design con fotocamera ridisegnata e logo riposizionato

