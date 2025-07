L' assessora all' Urbanistica sullo strappo in Giunta | Resistenze da una sola parte politica

L'assessora all'Urbanistica del Comune di Ostuni, Francesca Pace interviene sulle recenti questioni politiche che hanno scosso la maggioranza. È stata diffusa oggi (martedì 15 luglio 2025) una nota - che pubblichiamo di seguito - firmata dalla stessa componente della Giunta guidata dal sindaco. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: assessora - urbanistica - giunta - strappo

L'assessora all'Urbanistica sullo strappo in Giunta: Resistenze da una sola parte politica; L'assessora all'Urbanistica sullo strappo in Giunta: 'Resistenze da una sola parte politica'; La bozza di Pat disegna la Verona del futuro. Su traforo breve e prolungamento 434 nuovo strappo con Bertucco.

L'assessora all'Urbanistica sullo strappo in Giunta: "Resistenze da una sola parte politica" - Francesca Pace interviene nel dibattito politico dopo il ritiro delle deleghe ai socialisti: "Ho potuto operare con ampia autonomia, ma ho dovuto confrontarmi con la resistenza, da parte di una sola c ... brindisireport.it scrive

Strappo nella giunta. Assessore sfiduciato - la Nazione - A comunicarlo è il Psi, partito dell’ormai "ex assessore in pectore" (l’atto sarà firmato lunedì). Come scrive lanazione.it