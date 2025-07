Addio a Enrico Valenti papà di Uan e mente creativa del Gruppo 80

Enrico Valenti, fondatore del Gruppo 80 e papà del celebre pupazzo Uan, è morto all’età di 71 anni. È stato uno degli inventori del programma cult “ Bim Bum Bam ”, contribuendo a scrivere la storia della tv per ragazzi dagli anni ’80 ai Duemila. La sua eredità vive oggi nel lavoro dei Metamostri, che lo consideravano una guida. Una vita per la fantasia in tv: chi era Enrico Valenti. Enrico Valenti era molto più di un autore televisivo. Fondatore, nel 1980, del Gruppo 80 insieme a Kitty Perria, fu l’anima creativa dietro alcuni dei personaggi più amati della tv per ragazzi italiana. Il suo nome è legato indissolubilmente a Uan, il pupazzo rosa con ciuffetto fucsia a forma di cane parlante, diventato la mascotte del celebre programma “Bim Bum Bam”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Addio a Enrico Valenti, papà di Uan e mente creativa del Gruppo 80

