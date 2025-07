Meloni | Al governo con il paracadute

22.00 "Grazie a nome dell'Italia, agli uomini e alle donne dell'intelligence per tutte le volte in cui hanno preparato il nostro paracadute", dice Giorgia Meloni alla cerimonia di giuramento dei neoassunti del Sistema d'Informazione per la Sicurezza della Repubblica. "L'immagine del lancio col paracadute -ha spiegato- è la condizione che affronta chi si trova a guidare una nazione perchĂ© in ogni istante ci sono decisioni da prendere in fretta che non ammettono errori.Se qualcuno non prepara bene il mio paracadute si rischia". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Governo,Meloni:a palazzo Chigi ogni giorno è lancio con paracadute - Roma, 15 lug. (askanews) – “In un mondo in cui le cose cambiano in maniera così vorticosa, l’immagine del lancio con il paracadute è molto meno metaforica di quanto si possa immaginare, perché chi guida una nazione ogni giorno, ogni istante, ha decisioni delicate, difficili da prendere, su temi molte volte inesplorati.

Meloni: "Guidare una Nazione è come lanciarsi col paracadute a ogni decisione, non si può sbagliare" - (Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2025 "La cerimonia di questa sera offre a me l'occasione di dire a voce alta 'grazie' di persona, a nome dell'Italia, agli uomini e alle donne dell'intelligence per tutte le volte in cui hanno preparato il nostro paracadute", dice Giorgia Meloni ai nuovi 007 durante la cerimonia di giuramento dei neoassunti del Sistema d'Informazione per la Sicurezza della Repubblica.

