Ordinano astice ostriche e Franciacorta al ristorante e scappano senza pagare | tra loro anche un’anziana Il titolare pubblica le foto sui social

Un ristorante di Marotta, in provincia di Pesaro-Urbino, è stato truffato da una comitiva di cinque persone, tra cui un’anziana signora, che mercoledì pomeriggio è fuggita senza pagare un conto di 380 euro. L’episodio è avvenuto al locale “El Garagol”, sul lungomare della cittĂ marchigiana, dove il gruppo – al momento di saldare – ha utilizzato la piĂą banale delle scuse: « Ho dimenticato il portafoglio in macchina, vado a prenderlo », per poi dileguarsi. La denuncia del titolare del ristorante. Luciano Tantucci, titolare del locale, ha espresso pubblicamente il suo disappunto sui social, prima di sporgere denuncia ai carabinieri per insolvenza fraudolenta, condividendo alcune immagini di uno dei sospettati. 🔗 Leggi su Open.online

Escono da un ristorante senza pagare ma vengono ripresi dalle telecamere, il proprietario: "Li denuncerò per la mancanza di rispetto" - Hanno approfittato di un momento di confusione per uscire a metà del pranzo da un ristorante di Pescara senza pagare, ma non avevano fatto i conti con le telecamere di videosorveglianza presenti che li hanno immortatali anche in viso.

Mamma scappa dal ristorante senza pagare, si schianta in auto e abbandona il figlio: «La patente era scaduta» - Il conto non saldato e la fuga rocambolesca in auto, senza assicurazione e senza patente. Poi l’incidente e la corsa disperata tra i campi, abbandonando dietro anche il figlio.

“Erano andati via dal ristorante senza pagare 213,50 euro. Mi hanno chiamato e mi hanno fatto il bonifico”: il sospiro di sollievo di Tommy Tedone - Ha fatto discutere la vicenda accaduta lo scorso 10 maggio a Bari, nell’Osteria da Mario gestita da Tommy Tedone, che sui social ha raccontato, amareggiato, quanto accaduto.

