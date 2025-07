Giuli contro il Corriere | La mia intervista censurata

Alta tensione tra il ministro della Cultura Giuli e il Corriere dopo un editoriale di Galli della Loggia: ā€œMi hanno censuratoā€. ƈ scontro aperto tra Alessandro GiuliĀ ministro della Cultura, e il Corriere della Sera. Al centro della polemica, unā€™intervista concessa dal ministro in risposta a un editoriale firmato da Ernesto Galli della Loggia, che perĆ², secondo Giuli, non sarebbe mai stata pubblicata. Il ministro ha deciso di non restare in silenzio: ha diffuso integralmente il testo sui suoi canali social, accusando il quotidiano di censura editoriale. Ā Il ministro pubblica sui social la versione integrale del colloquio cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

