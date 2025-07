Calciomercato Juventus lui vuole solo i bianconeri! Ha rifiutato due offerte dalla Premier League | è sempre più vicino l’arrivo a Torino

Calciomercato Juventus, lui vuole solo i bianconeri: i dettagli sul possibile colpo in entrata del club. Francisco Conceição ha deciso di rimanere fermo sulla sua scelta: nonostante le offerte provenienti dalla Premier League, il giovane attaccante portoghese ha espresso la sua volontĂ di restare alla Juventus. Il calciatore, infatti, come riportato da Nicolò Schira, ha rifiutato due proposte arrivate da club inglesi, l’Everton e il Wolverhampton, preferendo continuare la sua avventura con la maglia bianconera. Questo gesto dimostra il forte legame che Conceição ha instaurato con il club torinese e la sua voglia di mettersi in gioco per raggiungere traguardi importanti con la Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

