L’ edizione 2025 dei Mondiali di scherma conferirà titolo iridato nella spada maschile per la settantunesima volta nella storia. Due anni orsono a Milano, si impose l’ungherese Mate Tamas Koch, vincitore della finale sull’italiano Davide Di Veroli. Semifinalisti, pertanto bronzo ex aequo, il francese Romain Cannone e il kazako Ruslan Kurbanov. Dodici mesi fa, ai Giochi olimpici di Parigi 2024, vinse invece il giapponese Koki Kano, superando nell’assalto decisivo il transalpino Yannick Borel. Medaglia di bronzo per l’egiziano Mohamed El-Sayed, con il magiaro Tibor Andrasfi costretto ad accomodarsi al quarto posto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, Mondiali 2025: i favoriti della spada maschile. Di Veroli serio pretendente al titolo

