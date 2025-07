Ancora pochi giorni per i biglietti scontati della mostra Modigliani Picasso e le voci della modernità

Un’eccezionale collezione d’arte proveniente da uno dei più importanti musei del Nord Europa e della Francia sarà al centro di un nuovo importante appuntamento espositivo in programma, a partire dal prossimo autunno, a Palazzo Zabarella. Le collaborazioni Nell’ambito del dialogo avviato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: pochi - giorni - biglietti - scontati

Tutto quello che sappiamo su Galaxy S25 Edge. All'annuncio mancano pochi giorni - Dovrebbe essere presentato entro la metà di maggio. Avrà uno spessore ridotto e due fotocamere posteriori.

Studenti intossicati dallo spray al peperoncino: è la seconda volta in pochi giorni - Nuovo maxi-intervento dei vigili del fuoco e delle ambulanze del 118 nella sede di via Apollonnio dell’istituto di istruzione superiore "Mariano Fortuny" di Brescia.

Sony Xperia 1 VII protagonista di un corposissimo leak a pochi giorni dall’annuncio - Un noto portale ha diffuso i render e tutto il materiale stampa "ufficiale" di Sony Xperia 1 VII, flagship Android di Sony atteso a giorni.

È arrivato a SANTA CROCE CAMERINA il nuovissimo spettacolo del CIRCO SANDRA ORFEI! Dal 12 al 15 giugno, solo per pochi giorni nella vostra città !!! Siamo in SP 36 CONTRADA CANESTANCO Per informazioni e prenotazioni chiamare al numero 3 Vai su Facebook

Codice promo Italo Treno: risparmia sul prossimo viaggio!; Cosa sappiamo dei biglietti a 10 euro e degli sconti per riempire i concerti negli stadi: È il segreto di Pulcinella; 4 Consigli per trovare voli economici last minute.

Arriva Cinema in Festa, biglietti scontati per 5 giorni - Arriva Cinema in Festa, biglietti scontati per 5 giorni La nuova edizione domenica 11 giugno, poi di nuovo a settembre ROMA , 23 maggio 2023, 14:23 ... ansa.it scrive

Eicma: biglietti scontati del 25%, ultimi 7 giorni di promozione - up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni ... Lo riporta ansa.it