Partita del Cuore Renzi scherza a bordo campo | Non fatemi abbracciare La Russa

“L’anno scorso l’abbraccio con Schlein, quest’anno? Elly non c’è, Conte non c’è, non chiedetemi di abbracciare La Russa per favore, ecco” Matteo Renzi scherza con i giornalisti nel pre-partita allo Stadio Gran Sasso d’Italia a L’Aquila prima della Partita del Cuore. Come ogni anno la Nazionale Politici sfida la Nazionale Cantanti per sostenere la raccolta fondi destinata al “ Progetto Accoglienza ”, realizzato Fondazione Bambino GesĂą e dalla Caritas Italiana, per offrire vitto, alloggio e sostegno materiale alle famiglie dei bambini ricoverati, provenienti da tutta Italia e dall’estero. Per la formazione dei politici oltre a Renzi quest’anno in campo i ministri Giorgetti, Giuli e Lollobrigida. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Partita del Cuore, Renzi scherza a bordo campo: “Non fatemi abbracciare La Russa”

In questa notizia si parla di: partita - cuore - renzi - scherza

Il cuore di un tifoso “cede” dopo l’epica partita tra Inter-Barcellona, 40enne finisce in rianimazione - Forse l’emozione era troppa o forse si è trattato solo di una spiacevole coincidenza. A quindici minuti dal fischio finale dell’epica partita Inter-Barcellona, che ha regalato alla squadra di Pippo Inzaghi la finale di Champions League e destinata ad entrare nella storia del calcio mondiale, un tifoso neroazzurro ha avuto un arresto cardiaco.

Di Canio: «L’Inter ha vinto con il cuore e con l’orgoglio. Partita clamorosa» - Inter-Barcellona dopo una partita infinita finisce 4-3 per i nerazzurri. Paolo Di Canio, su Sky Sport, elogia la prestazione fantastica degli uomini di Simone Inzaghi.

Tudor cuore bianconero: «Vorrei giocare tutti i giorni! Si battaglia, si dimostra e si soffre. Non vedo l’ora che inizi la partita» - di Redazione JuventusNews24 Tudor, nella conferenza stampa di vigilia di Bologna Juve, ha descritto le sue sensazioni personali per questo rush finale di stagione.

#intanto Renzi palleggia e scherza alla Partita del Cuore… poi imita Berlusconi Vai su X

Era partita per il Canada confidando negli sforzi per tenere aperta la via del dialogo, torna in Italia con la guerra tra Iran e Israele che rischia di fare un salto di livello. Prima di lasciare Kananaskis dopo la due giorni di G7 Giorgia Meloni ha analizzato con evide Vai su Facebook

Partita del Cuore, Renzi scherza a bordo campo: “Non fatemi abbracciare La Russa”; A L'Aquila per la Partita del Cuore 2025: Renzi scherza, il Papa benedice, si gioca per i bambini; Renzi palleggia e scherza alla Partita del Cuore… poi imita Berlusconi.

Partita del Cuore, l'ironia di Renzi: "Senza Schlein non chiedetemi di abbracciare La Russa" - "Elly non c'è, Conte non c'è, non chiedetemi di abbracciare La Russa per favore, ecco". Riporta iltempo.it

A L’Aquila per la Partita del Cuore 2025: Renzi scherza, il Papa benedice, si gioca per i bambini - Italo Acconcia dell’Aquila per la Partita del Cuore 2025 – La Rivincita, in campo la Nazionale Politici contro la Nazionale Cantanti. Secondo laquilablog.it