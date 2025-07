Omicidio di Mario Cerciello Rega la vedova contro la riduzione della pena a Hjorth | Denigrato il mio Eroe

Omicidio Mario Cerciello Rega, Gabriel Natale Hjorth ha ottenuto uno sconto di pena. L'amaro sfogo della vedova del carabiniere ucciso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Omicidio di Mario Cerciello Rega, la vedova contro la riduzione della pena a Hjorth: "Denigrato il mio Eroe"

Mario Cerciello Rega ucciso a coltellate, condanna ridotta a Gabriele Natale Hjorth. La moglie del carabiniere: «Infangato il mio eroe» - Ancora ridotta la condanna per Gabriele Natale Hjorth, per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate la notte tra il 25 e il 26 luglio del 2019 nel quartiere Prati ... Riporta msn.com

Pena ridotta all'omicida di Mario Cerciello Rega. Gasparri: "Magistratura si ricopre di vergogna" - È stata ridotta a 10 anni, 11 mesi e 25 giorni la condanna per Gabriele Natale Hjorth, l’assassino del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, accoltellato nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 a Rom ... Secondo msn.com