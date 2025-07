Calhanoglu Inter i nerazzurri lo blindano | decisione presa arriva la risposta al Galatasaray

Calhanoglu Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter ha deciso di blindare Hakan Calhanoglu. Nonostante le voci che negli ultimi giorni hanno visto il centrocampista turco accostato con insistenza al Galatasaray, il club nerazzurro ha confermato che non intende lasciarlo partire, almeno non alle condizioni proposte dalla squadra di Istanbul. Come riportato dall’ ANSA, l’Inter ha fissato il prezzo del cartellino di Calhanoglu a 30 milioni di euro, una cifra che il Galatasaray non sembra disposto a offrire. Il centrocampista, che è arrivato all’Inter nel 2021 dopo l’esperienza al Milan, ha dimostrato di essere un elemento fondamentale per il progetto nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, i nerazzurri lo blindano: decisione presa, arriva la risposta al Galatasaray

In questa notizia si parla di: inter - calhanoglu - galatasaray - nerazzurri

Gol Calhanoglu, il turco raddoppia su rigore! 2-0 Inter e ora San Siro sogna – VIDEO - di Redazione Gol Calhanoglu, il turco raddoppia su rigore! 2-0 Inter e ora San Siro sogna la finale. Le immagini del gol.

Champions, Inter-Barcellona: super Lautaro, la sblocca e si procura il rigore, tira e segna Calhanoglu. Festa a San Siro Live 2-0 al 45' - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio

Inter-Barcellona 2-0 al 45?: Lautaro Martinez e Calhanoglu con coraggio! - Il primo tempo di Inter-Barcellona termina sul punteggio di 2-0. Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti della gara valida per il ritorno della semifinale di Champions League ( segui QUI il nostro live testuale ).

Calhanoglu Inter, torna l’incertezza? Il Galatasaray sempre più vicino e i nerazzurri osservano Vai su X

GDS - L'Inter ha respinto la primissima offerta del Galatasaray per Hakan Calhanoglu, giudicando insultante quella proposta da meno di 10mln (8mln più bonus), ma non è ancora finita. I nerazzurri hanno dato tempo fino al 26 luglio al turco, qualora volesse i Vai su Facebook

Calhanoglu resta all'Inter: sfuma ipotesi Gala; Calhanoglu resterà all’Inter: non ci sono le condizioni per avviare l’affare col Galatasaray; Inter irritata, i nerazzurri bloccano Calhanoglu. Il Galatasaray per adesso frena.

Calhanoglu Inter, torna l’incertezza? Il Galatasaray sempre più vicino e i nerazzurri osservano - L’incertezza sul futuro di Hakan Calhanoglu: tra Milano e Istanbul, l’Inter attende la decisione finale del regista turco Il futuro di Hakan Calhanoglu continua a essere avvolto nell’incertezza, con i ... Da informazione.it

Inter, Marotta richiama Calhanoglu all’ordine: il presidente fa la voce grossa per chiudere il caso - Questo il messaggio che Beppe Marotta ha lanciato al centrocampista turco, desideroso di lasciare l’ Inter per approdare al Galatasaray. Scrive sport.virgilio.it