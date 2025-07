Donkey Kong Bananza un’immagine comparativa mostra il gioco su Switch 1 e Nintendo Switch 2

Donkey Kong Bananza segna un passo evolutivo per i platform Nintendo, ed una recente immagine comparativa ne ha offerto una prova concreta: affiancando la versione per Nintendo Switch 1 a quella per Switch 2, è possibile osservare il notevole salto tecnico e visivo compiuto. Il gioco, in sviluppo sin dal 2017, era stato inizialmente pensato per Switch 1, ma a partire dal 2021 il team ha optato per un cambio di rotta radicale, spostando lo sviluppo su Switch 2. La causa? I limiti tecnici della vecchia console non permettevano di esprimere pienamente la visione creativa legata alla distruzione ambientale, vero cuore del gameplay. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Donkey Kong Bananza, un’immagine comparativa mostra il gioco su Switch 1 e Nintendo Switch 2

