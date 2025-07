Atletica Doualla illumina Brescia Tebogo battuto bene Carmassi doppietta Coiro-Zenoni Ali infortunato

Il Meeting di Brescia, tappa del World Continental Tour (livello bronze, il quarto circuito internazionale itinerante per importanza), ha regalato grande spettacolo grazie alle presenza di stelle di primissimo piano del panorama mondiale. A prendere la copertina in casa Italia è stata una fantastica Kelly Doualla, che ha corso i 100 metri in 11.29 con 1,2 ms di vento a favore, ritoccando di sette centesimi i già suoi record italiani under 18 e under 20. La 15enne lombarda è diventata la quarta minorenne di sempre a livello europea e la nona italiana italiana, chiudendo al quinto posto nella gara vinta dall’ivoriana Marie-Josée Ta Lou-Smih (10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Doualla illumina Brescia. Tebogo battuto, bene Carmassi, doppietta Coiro-Zenoni, Ali infortunato

Atletica, Brescia ed Enterprise vincono gli scudetti. Doualla, Fabbri e Sioli illuminano l’ultima giornata - A Brescia sono andati in scena i Campionati Italiani Societari (finale oro) e sono stati assegnati gli scudetti di atletica: tra le donne è arrivata la conferma dell’ Atletica Brescia 1950 (settimo sigillo consecutivo), mentre tra gli uomini ha fatto festa la Enterprise Sport&Service di Ariano Irpino per la quarta volta nella sua storia (2016, 2017 e 2021 i precedenti).

Kelly Ann Doualla Edimo brilla nelle Finali Oro Assoluti di Brescia - Il suo CUS Pro Patria Milano si è dovuto accontentare, nelle Finali Oro Assoluti di Brescia, del secondo posto, eppure, nel complesso Kelly Ann Doualla Edimo può considerarsi soddisfatta.

Atletica, Tebogo e Russell show al Meeting di Brescia. Doualla debutta, spiccano Tortu e Ali, c’è Simonelli - Si preannuncia grande spettacolo al Meeting di Brescia, tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza), che andrà in scena nella giornata odierna allo Stadio Gabre Gabric.

Atletica, Doualla illumina Brescia. Tebogo battuto, bene Carmassi, doppietta Coiro-Zenoni, Ali infortunato.

Kelly Doualla, a 15 anni un altro record Under 20 sui 100: “I Mondiali di Tokyo? Ora ci spero” - A Brescia corre in 11’’29, sette centesimi meno del suo precedente limite: primato U18 e U20, è già nella Top 10 italiana di sempre. Riporta repubblica.it

Atletica: Doualla migliora ancora il suo record italiano under 20 e 18 sui 100 metri - Kelly Doualla non finisce più di stupire e migliora nuovamente il suo record italiano under 20 e 18 sui 100 metri, correndo in 11"29 nel Grand Prix di Brescia, prova Bronze di Continental Tour, per qu ... Secondo napolimagazine.com