Napoli corteo per Mario Paciolla I genitori | Andremo avanti

“ Noi andremo avanti e continueremo la nostra battaglia per chiedere giustizia per nostro figlio. Troveremo gli elementi per riaprire il processo. Il silenzio più brutto è quello dell’attuale governo che non si è mai interfacciato con noi”. Queste le parole di Giuseppe Paciolla e Anna Motta, genitori di Mario Paciolla, il cooperante delle Nazioni Unite trovato morto in Colombia nel 2020, che hanno preso parte al corteo che ha attraversato le strade di Napoli per chiedere che venga riaperto il processo dopo l’ archiviazione decretata lo scorso 30 giugno dal Tribunale di Roma. Questo articolo Napoli, corteo per Mario Paciolla. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, corteo per Mario Paciolla. I genitori: "Andremo avanti"

