Caserta, 15 luglio 2025 – L’orchestra e il suo direttore non sono ancora saliti sul palco della Reggia di Caserta che a prendersi la scena (tutta) è lo scontro politico fra filo putiniani, veri o presunti, e pro Kiev senza se e senza ma. Lo spartito del contendere è racchiuso nella partecipazione alla rassegna Un’Estate da Re, promossa dalla Regione Campania, del controverso direttore d’orchestra russo Valery Gergiev, 72 anni, accusato da piĂš parti di sostenere i crimini di Vladimir Putin. Il suo concerto è previsto il prossimo 27 luglio, ma non è affatto detto che il maestro riesca a far risuonare almeno una nota nella ex residenza dei Borboni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

