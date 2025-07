Turista cade dalla bici sulla via per il mare e finisce in ospedale | è grave

Cade dalla sua bici sulla strada per il mare e finisce in ospedale in codice rosso. Protagonista della vicenda è un turista napoletano di 47anni, ora ricoverato al?Vito Fazzi? di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Turista cade dalla bici sulla via per il mare e finisce in ospedale: è grave

In questa notizia si parla di: turista - cade - bici - mare

Turista spagnolo cade dagli scogli e muore, tragedia ai Balzi Rossi. Le indagini: avrebbe perso l'equilibrio a causa di un malore - Un uomo è morto nella tarda mattinata di oggi, scivolando dagli scogli nella zona dei Balzi Rossi, a Ventimiglia

Turista cade dagli scogli e muore, tragedia ai Balzi Rossi: avrebbe perso l'equilibrio per un malore | Foto - Un turista spagnolo di 81 anni è morto nella tarda mattinata di oggi, dopo essere scivolato da un muretto nella zona dei Balzi Rossi, a Ventimiglia.

Turista cade dagli scogli e muore, tragedia ai Balzi Rossi: avrebbe perso l'equilibrio a causa di un malore | Foto - Un turista spagnolo di 81 anni è morto nella tarda mattinata di oggi, dopo essere scivolato da un muretto nella zona dei Balzi Rossi, a Ventimiglia.

Cade sugli scogli e muore Francesco Latiro, ex assessore del Comune di Sestri Levante. L'uomo 82 enne come ogni giorno si è recato sulla scogliera posta dietro in porto sestrese, quando improvvisamente ha perso l'equilibrio finendo tra le rocce Vai su Facebook

Turista cade dalla bici sulla via per il mare e finisce in ospedale: è grave; Perde l'equilibrio in bici a causa di una buca e cade rovinosamente a terra: 58enne in ospedale; Si affaccia per ammirare il panorama sul celebre acquedotto: turista cade nel vuoto e muore in Spagna.

Turista cade dalla bici sulla via per il mare e finisce in ospedale: è grave - Protagonista della vicenda è un turista napoletano di 47anni, ora ricoverato al “Vito Fazzi” ... Scrive msn.com

Cade in mare durante arrampicata nell'Oristanese, turista morto - Caduto in mare durante una arrampicata un turista tedesco di circa 35 anni ha perso la vita questo pomeriggio tra Santa Caterina di Pittinuri e Su Riu, davanti alla costa di Cuglieri, nell'Oristanese. Riporta ansa.it