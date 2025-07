Cinque atenei fiorentini interrompono le collaborazioni con università israeliane | Noi contro lo scolasticidio a Gaza

Continua l’isolamento delle università israeliane da parte degli atenei italiani e mondiali. Questa volta a decidere di interrompere le collaborazioni a causa del perdurare del conflitto a Gaza sono stati cinque facoltà dell’università di Firenze. Un modo, si legge nel comunicato diffuso dagli atenei, “per sostenere attivamente il dissenso ai crimini di guerra commessi dalle autorità politiche e militari israeliane nei confronti della popolazione civile palestinese della Striscia di Gaza e della Cisgiordania negli oltre 20 mesi scorsi”. Nella nota si spiega quali siano le collaborazioni temporaneamente bloccate: “Il Dipartimento di matematica e informatica si è ritirato dall’accordo vigente con l’Università Ben-Gurion – si legge -, il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale, quello di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali hanno sospeso la loro partecipazione allo stesso accordo con l’Università Ben-Gurion. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cinque atenei fiorentini interrompono le collaborazioni con università israeliane: “Noi contro lo scolasticidio a Gaza”

