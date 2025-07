Zaia brucia Netflix sul tempo | Emily in Venice diventa realtà La Laguna sarà il set della quinta stagione della serie

Dopo Parigi e Roma, Emily in Paris, la serie glamour di Netflix diventata un cult planetario tra moda, viaggi e amori interculturali, sbarca a Venezia. A dare l’annuncio non è stato il colosso dello streaming, ma il presidente del Veneto, Luca Zaia, che ha anticipato tutti pubblicando la notizia sui social, in collaborazione con il giornalista Davide Maggio. Il titolo del post è chiaro: « Emily in Paris? No, in Venice » “Emily in Paris? No, in Venice”. La serie con Lily Collins, l’americana catapultata nel cuore chic dell’Europa, approderĂ nella Serenissima dal 15 al 25 agosto. Il set sarĂ il centro storico, a ridosso della Mostra del Cinema. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Zaia brucia Netflix sul tempo: “Emily in Venice” diventa realtĂ . La Laguna sarĂ il set della quinta stagione della serie

Emily in Venice - Emily in Paris, un tempo. Ora la serie americana è diventata una vera e propria giramondo e si sposta di città in città , mostrando una certa predilezione per l’Italia.

