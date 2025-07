Cattivo odore su tutta la costa da Rimini a Ravenna | in corso controlli di Arpae e Vigili del fuoco

Costa invasa dal cattivo odore: è quanto sta succedendo nella serata di martedì. Segnalazioni di odori acri molto forti - alcuni dicono di plastica o gomma bruciata, altri di combustibile - si sono susseguite per tutta la serata in particolare nella zona di Cervia, Pinarella e Milano Marittima. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: cattivo - odore - tutta - costa

Puzza di ferro e aria maleodorante: Rivoli cerca le cause del cattivo odore in città - A Rivoli, da tempo i cittadini che abitano tra corso Einaudi, corso Allamano, corso IV Novembre e via fratelli Macario lamentano un problema: l’aria puzza e ha un odore ferroso, molto pungente.

Sente cattivo odore e trova un cadavere sui binari del treno in Salento: si indaga - Sente cattivo odore sui binari e trova il cadavere di un uomo. È accaduto ieri sera alle 22.30 nella stazione di Trepuzzi, in provincia di Lecce.

Come Prevenire il Cattivo Odore del Bucato Dopo il Lavaggio: Consigli da un Esperto - Come Prevenire il Cattivo Odore del Bucato Dopo il Lavaggio: Consigli da un Esperto. Il bucato fresco e profumato è uno dei piccoli piaceri quotidiani che tutti noi apprezziamo.

AQP: “NON È COLPA NOSTRA IL NUOVO DIVIETO DI BALNEAZIONE” Aggiornamenti sui lavori alla condotta fognaria di Via G. Di Vittorio – Manfredonia Le rotture del 4-5 luglio sono avvenute a 1,5 km dalla costa. Squadre AQP al lavoro H24: condot Vai su Facebook

Fanno fare pipì ai cani in strada e la puzza è insopportabile: la via va pulita :: Segnalazione a Brindisi; RC auto: il prezzo varia in base all’età; Cattivi odori in città, decine di segnalazioni.

Cattivi odore in auto, se nessuno vuole salire con te è colpa della puzza | Il rimedio 2 € si trova nella tua dispensa - Forse la soluzione è più vicina di quanto pensi, ecco cosa puoi utilizzare: economico ed efficacie. Segnala rally.it

Senti cattivo odore dopo aver lavato il pavimento? Tutti sbagliano questo passaggio cruciale: rimedia ora - Quante volte, dopo aver dedicato tempo e cura alla pulizia del pavimento di casa, si è stati accolti da un odore sgradevole e persistente? Si legge su blitzquotidiano.it