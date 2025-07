Il ministro Giorgetti | Dazi al 10% altrimenti diventa insostenibile non cediamo di un centimetro Golden power? Va garantita la sicurezza nazionale

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, in videocollegamento, è stato intervistato dal direttore Giancarlo Laurenzi all'evento per i 165 anni del Corriere Adriatico ha.

Il Ministro Giorgetti a Saronno per la campagna elettorale - Salvo imprevisti dell’ultim’ora, nella serata di oggi 5 maggio il Ministro delle Finanze Giancarlo Giorgetti sarà ospite a Saronno in occasione della campagna elettorale per le amministrative del 25 e del 26 maggio.

Sito web clona il ministro Giorgetti per promuovere trading abusivo: oscurato dalla Consob - Anche il ministro dell’Economia è finito ‘clonato’ dai truffatori che sollecitano investimenti. La Consob ha infatti annunciato di aver oscurato un sito web che utilizzava l’immagine di Giancarlo Giorgetti – nella url c’era il suo cognome storpiato – per fare pubblicità a servizi di investimento prestati tramite piattaforme abusive di trading attraverso finte interviste apparentemente rilasciate a primarie trasmissioni televisive.

Il Demanio "vende" a Venezia: interrogazione al ministro Giorgetti - La recente iniziativa dell’Agenzia del Demanio “Crea valore, investi con noi”, con cui si ricercano investitori privati per valorizzare immobili di proprietà dello Stato, 22 a Venezia, porta anche un'interrogazione parlamentare.

Il Ministro Giorgetti annuncia un nuovo carrozzone pubblico per la riscossione dei tributi locali. L'ennesimo strumento per piazzare amici e parenti con la scusa di combattere l'evasione. Parlavano di pace fiscale e ora costruiscono una nuova Equitalia?

