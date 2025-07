Una nuova ondata di pubblicitĂ scareware ha preso di mira gli utenti iPhone su YouTube, inducendoli a scaricare app non affidabili con falsi avvisi di infezione da virus. Il messaggio, in stile pop-up anni 2000, afferma: “Il tuo iPhone è gravemente danneggiato da un virus (247)!”, avvertendo che dati, SIM e contatti potrebbero essere compromessi. L’annuncio è stato segnalato su LinkedIn da RenĂ©e Burton (Infoblox), che ha espresso preoccupazione per il fatto che abbia superato i controlli di sicurezza di YouTube. Sebbene non si tratti tecnicamente di un pop-up, il design replica l’interfaccia iOS per ingannare visivamente l’utente. 🔗 Leggi su Lorenzoperucci.com

© Lorenzoperucci.com - Truffa falsi virus su iPhone: pubblicità ingannevole passa su YouTube