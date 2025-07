Si tuffano e non riemergono | due ragazzi inghiottiti dalle acque del fiume

Un tuffo nel fiume Oglio, probabilmente per rinfrescarsi dalla calura estiva, si è trasformato in tragedia nel giro di pochi istanti. Dalle 19 di oggi, martedì 15 luglio, sono in corso le ricerche di due ragazzi di circa 20 anni. Alcuni passanti li avrebbero visti gettarsi nelle acque del fiume. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

