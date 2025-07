Juventus Next Gen Brugarello festeggia il suo arrivo in bianconero | Nuovo capitolo stessa fame Fiero di iniziare quest’avventura – FOTO

Juventus Next Gen, Brugarello festeggia il suo arrivo in bianconero: la FOTO e il messaggio del difensore. Mattia Brugarello, il difensore centrale classe 2005, ha recentemente firmato con la Juventus Next Gen, intraprendendo così un nuovo capitolo nella sua carriera calcistica. Con un messaggio carico di emozione e motivazione, il giovane talento ha ufficializzato il suo arrivo nel club bianconero: “Nuovo capitolo, stessa fame”, ha scritto Brugarello, esprimendo tutta la sua determinazione nell’affrontare questa nuova sfida. La sua avventura alla Juventus Next Gen inizia con una visione chiara: crescere, imparare e migliorare giorno dopo giorno per affermarsi come protagonista in un club prestigioso come la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, Brugarello festeggia il suo arrivo in bianconero: «Nuovo capitolo, stessa fame. Fiero di iniziare quest’avventura» – FOTO

