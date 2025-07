Napoli vigile urbano annulla 282 multe per sé e per la sua famiglia | licenziato

Un agente della Polizia Municipale di Napoli di 44 anni, in servizio presso l'Ufficio Sanzioni Amministrative, è stato licenziato: è accusato di aver annullato 282 multe per lui, per familiari e conoscenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Napoli, vigile urbano annulla 282 multe per sé e per la sua famiglia: licenziato - Un agente della Polizia Municipale di Napoli di 44 anni, in servizio presso l'Ufficio Sanzioni Amministrative, è stato licenziato: è accusato di aver ... Segnala fanpage.it

Vigile annulla multe ad amici e parenti, cancellati 282 verbali per oltre 50mila euro: licenziato dal Comune di Napoli - È accusato di aver annullato verbali per oltre 50mila euro, sanzioni che riguardavano se stesso, il padre, la compagna e altri due soggetti. msn.com scrive