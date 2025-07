Caso Osimhen il Galatasaray cala un altro jolly | l’annuncio

Il Galatasaray sta facendo di tutto per strappare il “sì” definitivo del Napoli per il passaggio di Victor Osimhen in Turchia: il club di Istanbul sta studiando nuove modalitĂ per la prossima offerta. La telenovela Osimhen è giunta a una situazione che definire tesa, a ridosso dell’assurditĂ , è riduttivo. Il trasferimento del giocatore nigeriano dal Napoli al Galatasaray è la prioritĂ di tutte le parti coinvolte: gli azzurri vogliono fortemente cederlo, i turchi lo vogliono in squadra il prima possibile e il bomber è fortemente intenzionato a unirsi al club dove ha disputato l’ultima stagione in prestito. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Caso Osimhen, il Galatasaray cala un altro jolly: l’annuncio

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - di Redazione JuventusNews24 Osimhen annuncia quando prenderà la decisione definitiva sul prosieguo della sua carriera: le parole dell’obiettivo della Juve.

Osimhen Juve, il nigeriano lancia due “messaggi” ai bianconeri: sua la doppietta contro il Trabzonspor che permette al Galatasaray di vincere la Coppa di Turchia – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, il bomber nigeriano conquista il suo primo trofeo in Turchia: sua la doppietta contro il Trabzonspor.

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen segna una doppietta nella finale della coppa di Turchia vinta 3-0 dal Galatasaray contro il Trabzonspor a Gaziantep.

Moretto: Osimhen spinge per il Galatasaray. Stanotte è arrivata l'offerta che accontenterebbe De Laurentiis; Osimhen al Galatasaray: migliaia di tifosi hanno seguito il volo live nella notte; Galatasaray and Victor Osimhen are getting closer.

Futuro Osimhen, il Galatasaray cala il jolly: l’annuncio dalla Turchia - Sul futuro di Victor Osimhen bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento dalla Turchia. Scrive informazione.it

Osimhen-Galatasaray, indizio sulla casa. Il Napoli attende la svolta - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto un punto della situazione in merito al futuro di Victor Osimhen. Come scrive msn.com