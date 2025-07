Barella via dall’Inter ora è possibile | lo ha chiesto una big europea

Barella potrebbe davvero lasciare l’Inter, dopo sei stagioni ad altissimi livelli. L’incredibile operazione potrebbe concretizzarsi questa estate, dopo l’interessamento di una delle principali squadre del calcio europeo. Da anni è uno dei giocatori piĂą importanti dell’Inter, sia per l’intensitĂ di gioco che mette in campo sia per la sua qualitĂ . A 28 anni, però, Nicolò Barella sembra ormai davvero sul punto di cambiare aria, lasciando non solo il club nerazzurro ma anche il campionato italiano. Lo farebbe dopo 290 presenze, 25 gol e addirittura 60 assist con la maglia interista, corredati dalla vittoria di due scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Barella via dall’Inter, ora è possibile: lo ha chiesto una big europea

In questa notizia si parla di: barella - inter - possibile - chiesto

Di Canio punge l’Inter: «Perde punti da inizio stagione, col Bayern ha vinto perché Musiala era out! E su Barella…» - di Redazione L’ex attaccante della Lazio, Paolo Di Canio, ha usato parole dure per descrivere la crisi che sta attraversando l’Inter dopo il KO con la Roma.

Inter Barcellona LIVE 1-0: Barella si prende un rischio, Acerbi ci mette una pezza - Appuntamento alle ore 21 a San Siro per Inter Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League: seguila live Tutto pronto a San Siro per Inter Barcellona, match valevole per la semifinale di ritorno di Champions League dopo il 3 a 3 maturato all’andata.

Pagelle Inter-Roma 0-1: Dimarco 4,5 e Barella 5! Si salvano in tre – CdS - Terza sconfitta consecutiva per l’Inter, che non riesce più a segnare. Il Corriere dello Sport ha stilato le pagelle di Inter-Roma, bocciando due big come Federico Dimarco e Nicolò Barella.

Di Marzio - La telenovela Calhanoglu finisce oggi, non ha mai chiesto la cessione all’Inter e sarà un giocatore fondamentale per l’anno prossimo. Vai su Facebook

HANNO CHIESTO BARELLA DA MADRID: Xabi Alonso si è esposto | 80 milioni pronti; “Inzaghi ha chiesto a Barella e Bastoni di seguirlo in Arabia”: i retroscena sui giorni…; Inzaghi svela: “Ho chiesto io di avere Lautaro e Barella in conferenza perché…”.

Scambio alla pari con Barella: affare da 160 milioni per l’Inter - I nerazzurri ne fanno una valutazione altissima, ma spunta un possibile scambio Nicolò Barella sembra uno dei pochi punti fermi della nuov ... Lo riporta calciomercato.it

Inter, Frattesi si opera per un’ernia e scherza sui social: “Ho chiesto di mettere a posto pure i piedi” - L’obiettivo è presentarsi tirato a lucido per la prima di un campionato che si annuncia fondamentale per il prosieguo della sua ca ... Da msn.com