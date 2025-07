iPadOS 26 tutte le novità | introduce nuove potenti funzioni che rendono iPad ancora più capace e versatile

iPadOS 26 porta un nuovo design, un potente e intuitivo sistema di gestione delle finestre completamente riprogettato, nuove funzioni basate su Apple Intelligence, importanti miglioramenti per lavorare con file, audio e video, e molto altro ancora Lunedì scorso, Apple ha presentato in anteprima iPadOS 26, la release di iPadOS più grande di sempre, che rappresenta un enorme passo avanti per la produttività e spinge ancora oltre le straordinarie capacità e la versatilità di iPad. Il nuovo splendido design regala un nuovo look ad iPad e rende l’esperienza utente ancora più espressiva e personale. Senza rinunciare alla semplicità che contraddistingue iPad, iPadOS 26 introduce un potente e intuitivo sistema di gestione delle finestre completamente nuovo, con nuove funzioni che aiutano l’utente a controllare e organizzare le finestre aperte e a passare da un’app all’altra. 🔗 Leggi su Lorenzoperucci.com

