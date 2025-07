Pillola del giorno dopo | come si assume e gli effetti collaterali

l termine generico " pillola del giorno dopo " comprende qui due tipi di farmaci in commercio: levonorgestrel e ulipristal acetato. Questi farmaci sono contraccettivi di emergenza da assumere il prima possibile dopo un rapporto sessuale a rischio, per evitare il verificarsi di una gravidanza indesiderata. Si noti che mentre il levonorgestrel può essere assunto solo entro tre giorni (72 ore) dal rapporto sessuale non protetto o scarsamente protetto, l'ulipristal acetato può essere assunto fino a cinque giorni (120 ore) dopo tale rapporto. Entrambi beneficiano di grande efficacia, ancora maggiore se assunti il più vicino possibile al rapporto sessuale a rischio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

