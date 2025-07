Oggi Apple ha presentato in anteprima macOS Tahoe 26, la prossima importante release di macOS, con un nuovo, bellissimo design e potenti funzioni che permettono di fare ancora di più. Grazie al nuovo design, gli elementi caratteristici di macOS, come il Dock, la Scrivania, la navigazione in-app e le barre degli strumenti, saranno più espressivi, piacevoli e personali, pur risultando subito familiari. L’utente può personalizzare ulteriormente l’esperienza d’uso con un Centro di Controllo aggiornato e nuove opzioni di colori per cartelle, icone delle app e widget. Con il debutto su Mac dell’app Telefono, Continuity ha una marcia in più: l’utente avrà accesso a tutti gli elementi presenti su iPhone, inclusi i pannelli Recenti, Contatti e Segreteria, oltre alle nuove funzioni Call Screening 1  e Hold Assist. 🔗 Leggi su Lorenzoperucci.com

© Lorenzoperucci.com - macOS Tahoe 26 rende il Mac più versatile, produttivo e intelligente che mai