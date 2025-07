Tax credit per il cinema il produttore Iervolino | Pronto a denunciare l’ex dg Borrelli e chi ha cercato di rifarsi una verginità politica

Altro che stangata ai “furbetti” del tax credit. Andrea Iervolino non ci sta a passare per il simbolo dello spreco e passa al contrattacco: “Oltre al ricorso al Tar, procederò per vie legali contro i responsabili di questa revoca”. In altre parole, contro l’ex direttore generale del ministero della Cultura per Cinema e audiovisivo, Nicola Borrelli. E non solo lui, “chi ha usato il mio nome per rifarsi una verginità politica dovrà risponderne civilmente e penalmente”. Riferimento probabile alla sottosegretaria Lucia Borgonzoni, che ha dato fuoco alle polveri. Classe 1987, italo-canadese, produttore di 132 film, Iervolino ha portato in Italia star del calibro di De Niro, Al Pacino, Travolta, Depp, Cage e registi da Premio Oscar. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

