Ue rinvia misure contro Israele per le violazioni a Gaza | tra i Paesi contrari anche l'Italia

I 27 ministri degli Esteri dell'Ue hanno deciso di non agire contro Israele, per le violazioni del diritto internazionale da parte di Netanyahu a Gaza, e di non sospendere l'accordo di Associazione Ue-Israele. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: israele - violazioni - gaza - rinvia

Scintille tra Israele e Siria. La leadership di Damasco accusa Tel Aviv di “violazioni aggressive” - Tensione alle stelle tra Israele e la nuova leadership islamista che guida la Siria dalla caduta di Bashar al-Assad.

UE esamina sospensione accordo con Israele per violazioni a Gaza e Cisgiordania - La questione dell’accordo di associazione tra l’Unione Europea e Israele sta generando intense discussioni all’interno dei vertici europei.

Donald Trump annuncia la fine della guerra dei dodici giorni tra Iran e Israele. Tel Aviv conferma: “Risponderemo con forza alle violazioni” - “Cessate il fuoco completo e totale”, ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. I lanci di missili tra Iran e Israele sono però continuati per diverse altre ore.

Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po’… Spedite le prime lettere in cui Trump esige i suoi dazi, ma li rinvia al 1 agosto Il costoso alleato Atlantico offre una boccata d’ossigeno alla Unione Europea che lotta per evitare tariffe peggiori del “sostenibile“ 10 Vai su Facebook

Ue rinvia misure contro Israele per le violazioni a Gaza: tra i Paesi contrari anche l’Italia; L'Ue rinvia le misure contro Israele su Gaza nonostante le pressioni; Hamas: “Violazioni da Israele, rinviamo liberazione di ostaggi, Idf in stato di allerta - Il ministro degli Esteri egiziano ha ribadito al suo omologo americano Rubio: No allo sfollamento dei palestinesi da Gaza.

L'Ue rinvia le misure contro Israele su Gaza nonostante le pressioni - I 27 ministri degli Esteri dell'Ue hanno deciso di "tenere sotto stretto controllo" il rispetto da parte di Israele di un recente accordo per migliorare l'accesso degli aiuti umanitari a Gaza View on ... msn.com scrive

Guerra Israele, Sa'ar: "Hamas impedisce arrivo aiuti a Gaza". Kallas: "Non bastano" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, Sa'ar: 'Hamas impedisce arrivo aiuti a Gaza'. Da tg24.sky.it