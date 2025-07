WWE | Il possibile primo avversario di Roman Reigns dal suo ritorno

Roman Reigns è tornato durante la puntata di Raw di questa notte, salvando Jey Uso e CM Punk dall’assalto di Bron Breakker e Bronson Reed. I motivi sono ovviamente ben noti: Bron è stato uno dei responsabili dell’allontanamento di Roman durante la sua ultima apparizione ad aprile. La stessa notte, Breakker si alleò ufficialmente con Seth Rollins e Paul Heyman. I piani per SummerSlam. Visto il ritorno dell’OTC in questo periodo, è quasi scontato presupporre che quest’ultimo prenderà parte ad un match per il party più grande dell’estate. Durante l’ultimo episodio del podcast “ The Last World “, i partecipanti hanno discusso sul prossimo avversario di Roman Reigns ad agosto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Il possibile primo avversario di Roman Reigns dal suo ritorno

In questa notizia si parla di: roman - reigns - possibile - primo

WWE: Bron Breakker al fianco di Seth Rollins e Paul Heyman, demoliti CM Punk e Roman Reigns - Il main event della Night 1 di WrestleMania ci ha regalato un grande colpo di scena con Paul Heyman che ha tradito sia CM Punk che Roman Reigns schierandosi al fianco di Seth Rollins che ha così conquistato la vittoria nel triple threat match.

WWE: Cm Punk e Roman Reigns possibili alleati per un match imperdibile - In una mossa che pochi fan avrebbero mai immaginato, CM Punk e Roman Reigns potrebbero presto unire le forze in WWE, e tutto potrebbe accadere su un palcoscenico di grande impatto.

WWE: Vola il merchandise di Joe Hendry, ad aprile meglio di lui solo Roman Reigns - Joe Hendry, attuale TNA World Champion, è uno dei wrestler più over del momento. Grazie alla collaborazione tra TNA e WWE, il wrestler è riuscito a prendere parte a due dei principali eventi dell’anno di casa WWE, ossia Royal Rumble e WM 41 dove ha affrontato niente meno che Randy Orton.

Stando ai rumors, CODY RHODES sarebbe in trattativa per il ruolo di Guile nel nuovo film ispirato a Street Fighter. Nella pellicola è già confermato Roman Reigns, che interpreterà Akuma. Vai su Facebook

WWE 2K25 si mostra nel primo trailer di gameplay; WWE 2K25 si mostra nel primo gameplay trailer ufficiale Rule Beyond the Ring; WWE 2K25 si lancia sul ring con il primo video gameplay: tutte le novità .

Nuovi dettagli sul futuro di Roman Reigns nella WWE dopo il suo ritorno - Roman Reigns ha fatto un ritorno spettacolare nell´episodio del 14 luglio di Raw a Birmingham, la sua prima apparizione televisiva dallo show post- Come scrive worldwrestling.it

Roman Reigns è finalmente tornato a WWE Raw - L´ex membro di ´The Shield´ sembra intenzionato a vendicarsi soprattutto di Heyman, che lo ha tradito ... Riporta worldwrestling.it