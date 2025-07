Sebastiano Esposito Inter si apre una nuova prospettiva | la cessione non è scontato il motivo

Sebastiano Esposito Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nerazzurro al centro di diverse voci di calciomercato. Tutti i dettagli in merito. Il futuro di Sebastiano Esposito è ancora incerto, con numerosi club interessati al giovane attaccante dell’ Inter. Tra le squadre che si sono fatte avanti ci sono Cagliari e  Fiorentina, ma l’Inter, come riportato dall’ ANSA, non ha ancora ricevuto offerte che soddisfino le sue richieste per la cessione del classe 2002. Nonostante l’interesse di questi club, l’Inter sta valutando attentamente la possibilità di trattenere Esposito, che potrebbe rimanere a disposizione di Cristian Chivu per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sebastiano Esposito Inter, si apre una nuova prospettiva: la cessione non è scontato, il motivo

