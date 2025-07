Train your dragon remake taglia due scene secondo il regista

Il film del 2025 How To Train Your Dragon è ora disponibile per l’acquisto o il noleggio in formato digitale, includendo due scene eliminate dalla versione originale. Questa rivisitazione live-action ripropone molte delle sequenze più iconiche dell’originale animato, come la scena del “Test Drive” e il volo romantico tra Astrid e Hiccup. Nonostante la durata più estesa, alcune parti sono state rimosse durante il processo di montaggio. scene eliminate nel remake di how to train your dragon. le scene mancanti rispetto al film originale. Le due sequenze che non compaiono nella versione finale sono: la prima riguarda l’incontro tra Hiccup e Toothless con i cuccioli di drago subito dopo la scena del “Test Drive”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Train your dragon remake taglia due scene secondo il regista

In questa notizia si parla di: scene - train - your - dragon

I draghi di “How to train your dragon” sono volati nel King Jr. Meal Collezionate i 6 personaggi del film, uno per ogni King Jr. Meal Solo da Burger King ® Vai su Facebook

Come trasmettere in diretta How to Train Your Dragon, ora di...; Dragon Trainer (2025): la recensione del film live-action di Dean DeBlois; Dragon Trainer - Film (2025).

See an exclusive (and cute) deleted scene from 'How to Train Your Dragon' - action "How to Train Your Dragon," an adorable re- Da usatoday.com

'How to Train Your Dragon' exclusive deleted scene: Hiccup makes a friend - Hiccup (Mason Thames) and Toothless are visited by some hungry Terrible Terrors in an exclusive deleted scene from "How to Train Your Dragon. Lo riporta indystar.com